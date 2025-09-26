Rubato il fondocassa mentre c’erano persone

Non è stato certo il ladro gentiluomo tanto caro alla letteratura, anzi. Ma il furto perpetrato ai danni di una delle casse del BBK a Punta Marina è stato estremamente rischioso. Infatti, domenica, sul far della sera, un giovane – ripreso perfettamente dalle telecamere di sicurezza dello stabilimento balneare – pur con diverse persone ancora presenti sotto la veranda, si è introdotto di nascosto all’interno di uno dei punti bar, ha aperto il cassetto con le banconote dell’incasso, le ha sottratte e si è allontanato senza essere intercettato. Un danno quantificabile in 5-600 euro, più o meno l’introito della cassa in questione, riservata esclusivamente alle colazioni e ai caffè. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

