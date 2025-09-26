Rubati tombini e caditoia vicino al cimitero il sindaco | Gesti inqualificabili
Rubati tombini e una caditoia all'ingresso del cimitero comunale di Campobello di Licata. È il secondo furto del genere in pochi giorni, una analoga razzia era stata già portata a termine nell'area artigianale del paese, dove sorge il parco della Divina Commedia. Lo riporta oggi il Giornale di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Mercato del contadino in piazza Adda. Tra le bancarelle facendo attenzione a non cadere nel vuoto dei tombini rubati e non ancora sostituiti.