Rubano mille euro in vestiti nel Centro Commerciale Campania denunciati 5 ragazzi

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ampio servizio di controllo dei carabinieri tra Marcianise (Caserta) e i comuni limitrofi; in campo anche i cani antidroga e gli specialisti del Nas. 🔗 Leggi su Fanpage.it

