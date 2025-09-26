Rubano il portafogli a un anziano disabile in metro fermati due ladri | uno ha 14 anni

Hanno preso di mira un anziano invalido, preda facile per un furto con destrezza e una fuga quasi assicurata. La polizia locale di Milano ha arrestato nella giornata di giovedì 25 settembre due giovani di nazionalità rumena. Il furtoI due, un 18enne e un 14enne, si trovavano sulle scale della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: rubano - portafogli

Firenze: rubano portafogli nel lungarno Torrigiani e in gelateria. Arrestate quattro donne

Rubano il portafogli al market e svuotano il conto: una ladra in trappola

Rubano il portafogli a un anziano ipovedente: carabinieri in borghese assistono alla scena e li arrestano

Cripto, svuotano il portafoglio e rubano l'identità fingendosi l'Agenzia delle Entrate: le istituzioni avvertono su una nuova truffa via sms che mira a rubare dati sensibili e wallet. Il messaggio ingannevole invita a dichiarare criptovalute entro una scadenza immin - X Vai su X

MANDURIA- RUBANO IL PORTAFOGLI PIENO DI SOLDI A UN ANZIANO: ARRESTATO UN 57ENNE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI. La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 57enne originario della provincia di Brindisi ritenuto presunto respon - facebook.com Vai su Facebook

Lodi, le rubano il portafogli al supermarket e usano la carta di credito per fare acquisti - La donna, 78 anni, si è accorta del furto solo quando è rientrata a casa. Segnala ilgiorno.it

Rubano carta di credito ad anziana e prelevano 1000 euro, presi - Avevano rubato la carda di credito di una donna di 88 anni e avevano effettuato prelievi per mille euro. Da msn.com