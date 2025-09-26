Rrahmani recupera il Milan? Sky Sport lo dà in dubbio
C’è ancora incertezza sul recupero di Rrahmani per Milan-Napoli. Fino a oggi il difensore kosovaro era considerato sicuro titolare. Nel pomeriggio invece da Castel Volturno sono emersi dubbi anche se è presto per la decisione finale. La partita si giocherà domenica sera e quindi Antonio Conte ha ancora due giorni di tempo per sciogliere la riserva. Nel caso in cui Rrahmani non dovesse recuperare, il tecnico del Napoli sarebbe costretto a schierare l’inedita coppia difensiva Beukema-Juan Jesus. Visto che Buongiorno è stato fermato dall’ennesimo infortunio agli adduttori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
