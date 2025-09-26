Rrahmani recupera il Milan? Sky Sport lo dà in dubbio

Ilnapolista.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è ancora incertezza sul recupero di Rrahmani per Milan-Napoli. Fino a oggi il difensore kosovaro era considerato sicuro titolare. Nel pomeriggio invece da Castel Volturno sono emersi dubbi anche se è presto per la decisione finale. La partita si giocherà domenica sera e quindi Antonio Conte ha ancora due giorni di tempo per sciogliere la riserva. Nel caso in cui Rrahmani non dovesse recuperare, il tecnico del Napoli sarebbe costretto a schierare l’inedita coppia difensiva Beukema-Juan Jesus. Visto che Buongiorno è stato fermato dall’ennesimo infortunio agli adduttori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

rrahmani recupera il milan sky sport lo d224 in dubbio

© Ilnapolista.it - Rrahmani recupera il Milan? Sky Sport lo dà in dubbio

In questa notizia si parla di: rrahmani - recupera

Rrahmani recupera: sarà titolare contro il Milan

Milan-Napoli, le probabili formazioni: Leao dalla panchina, Rrahmani recupera?

rrahmani recupera milan skyRrahmani ok, guiderà la difesa con Juan Jesus contro il Milan. L’unico dubbio di Conte è in porta (Sky) - Il Napoli si prepara in vista del big match di domenica sera contro il Milan. Scrive ilnapolista.it

rrahmani recupera milan skyMilan-Napoli, le probabili formazioni: Leao dalla panchina, Rrahmani recupera? - Ecco le probabili formazioni secondo Sky Sport. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rrahmani Recupera Milan Sky