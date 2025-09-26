Rovigo ferito dai rifiuti | Abbiamo perso turisti

La discarica che ha riempito di rifiuti il torrente Rovigo, nel comune di Palazzuolo, a causa della frana del marzo scorso, non ha soltanto ferito uno dei luoghi più belli e incontaminati dell’Appennino tosco-romagnolo, in Alto Mugello. Ma ha provocato anche danni economici, frenando l’afflusso turistico. Nella zona intorno al Rovigo e a quel tratto di Santerno dove il Rovigo sfocia, ci sono varie attività di ristorazione. Qualche bottega, qualche agriturismo e ristorante. Soprattutto nell’attività estiva, nel turismo ambientale trovano spesso la principale fonte di reddito. "Il Rovigo – dice la titolare di una delle botteghe del posto - portava sempre tante persone, che venivano sul fiume, e facevano escursioni nei boschi d’intorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

