Rossella Brescia piange la morte del papà e di due zie | In quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita

La conduttrice ha annunciato sui social tre gravi lutti avvenuti nel giro di pochi mesi. Del padre Francesco, malato di Alzheimer, l'anno scorso aveva detto: «Non mi riconosce più. Vorrei solo 10 minuti di nuovo con lui». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Rossella Brescia piange la morte del papà e di due zie: «In quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita»

Rossella Brescia, chi è il padre morto: Francesco Brescia era malato di Alzheimer/ “Non mi riconosceva” - L’attrice e speaker radiofonica Rossella Brescia piange la morte del padre Francesco, venuto a mancare dopo una lunga battaglia con l’Alzheimer. Da ilsussidiario.net

“Ho perso un pezzo della mia vita” Gravissimo lutto per Rossella Brescia: il doloroso annuncio - Rossella Brescia annuncia la morte del padre, esprimendo dolore e gratitudine in un toccante post su Instagram, dove ricorda la sua famiglia e il lascito d'amore ricevuto ... Riporta bigodino.it