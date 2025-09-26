Rondine inaugura i nuovi percorsi formativi nella cornice della Giornata della Virtù Civile in Toscana

Arezzo, 26 settembre 2025 – La Cittadella della Pace di Rondine inaugura ufficialmente il nuovo anno scolastico e accademico con un grande evento che, quest’anno, si inserisce nel programma della Giornata della Virtù Civile in Toscana, promossa dall’Associazione Civile Giorgio Ambrosoli. L'appuntamento di sabato 27 settembre, dalle ore 10,30 presso il borgo alle porte di Arezzo rinnova l’impegno di Rondine nel promuovere percorsi formativi capaci di trasformare il conflitto in risorsa, unendo studenti provenienti da tutto il mondo e giovani italiani in un’esperienza educativa che fa del dialogo, della responsabilità e della relazione i cardini di una crescita personale e collettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

