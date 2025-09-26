Romania approvata legge per distruggere droni e velivoli ostili che violano spazio aereo del Paese ministro difesa | Necessario misura estrema
Secondo il ministro Ionu? Mo?teanu, le 3 fasi, identificazione, inceppamento e intervento, formeranno la spina dorsale della risposta nazionale alle violazioni aeree, ma i dettagli specifici sugli strumenti e sulle tecniche rimangono riservati La Romania ha approvato una legge che autorizza a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: romania - approvata
Tarquinia Capitale della Cultura 2028, Sabatini (FdI): “Approvata mozione che sostiene la candidatura” - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com Vai su Facebook