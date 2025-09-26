Roma-Verona probabili formazioni | ballottaggio a sinistra Ferguson dal 1?
Il successo in Europa League, il primo con più di una rete a referto, ha consentito alla Roma di inaugurare al maglio la competizione continentale. Per la formazione di Gasperini è però nuovamente tempo di pensare alla Serie A e ad una nuova importante sfida per dare continuità alla vittoria nel derby. Domenica 28 settembre, alle ore 15, allo Stadio Olimpico, i giallorossi affronteranno il Verona in un match da non sottovalutare visto che gli scaligeri sono reduci dall’ottimo pareggio con la Juventus. Roma-Verona, le probabili formazioni. Nell’undici titolare giallorosso che potrebbe scendere in campo, nessun dubbio sulla presenza tra i pali di Svilar, con la conferma della linea difensiva a tre vista a Nizza e composta da Celik, Mancini e Ndicka. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - verona
Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona
Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare
Roma, saluta un altro giovane: Feola ceduto a titolo definitivo al Verona
Zanetti prima di Roma-Verona: "Gagliardini è recuperato" ? https://tinyurl.com/4zvsy9rh - X Vai su X
Milan-Napoli a Chiffi, Feliciani per Roma-Verona: tutte le designazioni in Serie A - facebook.com Vai su Facebook
Probabili formazioni Roma-Verona: cosa filtra su Pellegrini, ok Orban e Wesley - Messi alle spalle il derby vinto contro la Lazio e la sfida contro il Nizza in Europa League, la Roma. Lo riporta fantamaster.it
Roma-Verona: dubbio Ferguson-Dovbyk? Probabili formazioni della sfida - La vittoria nel derby contro la Lazio ha portato entusiasmo e fiducia, rilanciando le ambizioni giallorosse in vista del proseguo della stagione. Si legge su tag24.it