Il successo in Europa League, il primo con più di una rete a referto, ha consentito alla Roma di inaugurare al maglio la competizione continentale. Per la formazione di Gasperini è però nuovamente tempo di pensare alla Serie A e ad una nuova importante sfida per dare continuità alla vittoria nel derby. Domenica 28 settembre, alle ore 15, allo Stadio Olimpico, i giallorossi affronteranno il Verona in un match da non sottovalutare visto che gli scaligeri sono reduci dall’ottimo pareggio con la Juventus. Roma-Verona, le probabili formazioni. Nell’undici titolare giallorosso che potrebbe scendere in campo, nessun dubbio sulla presenza tra i pali di Svilar, con la conferma della linea difensiva a tre vista a Nizza e composta da Celik, Mancini e Ndicka. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Verona, probabili formazioni: ballottaggio a sinistra, Ferguson dal 1?