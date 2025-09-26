Roma Verona Paolo Zanetti | La gara è uno stimolo vogliamo riscattarci Gasperini? Le sue squadre sono rulli compressori
Le parole di Paolo Zanetti, allenatore del Verona, in vista della gara contro la Roma A due giorni dalla sfida contro la Roma, Paolo Zanetti ha presentato l’incontro dalla parte del Verona, toccando vari aspetti della condizione della sua squadra, le strategie tattiche e le aspettative per la partita contro una delle formazioni più in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: roma - verona
Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona
Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare
Roma, saluta un altro giovane: Feola ceduto a titolo definitivo al Verona
Zanetti prima di Roma-Verona: "Gagliardini è recuperato" ? https://tinyurl.com/4zvsy9rh - X Vai su X
Milan-Napoli a Chiffi, Feliciani per Roma-Verona: tutte le designazioni in Serie A - facebook.com Vai su Facebook
Verona, Zanetti: "Quando le squadre di Gasperini girano, non esistono rivali" - L'allenatore dei gialloblù: "Gagliardini è recuperato per la Roma, Mosquera e Valentini lavorano ancora individualmente. Segnala ilromanista.eu
Pronostico Roma-Verona con quote consigliate dall'esperto - Verona con un focus sulle quote risultato esatto sul match del quinto turno di Serie A. Secondo calciomercato.com