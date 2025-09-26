Roma-Verona Gasperini per il tris in 7 giorni | domani alle 13 | 45 la conferenza stampa
Obiettivo continuità per la Roma, quella che non era riuscita a dare contro il Torino dopo i successi con Bologna e Pisa. Questa volta c’è il Verona al posto dei granata in arrivo all’ Olimpico (domenica alle 15:00), ancora dopo una doppietta di vittorie dei giallorossi (Lazio e Nizza), ma questa volta il risultato deve essere diverso. Gasperini punta al tris in 7 giorni, un qualcosa che porterebbe altri punti preziosi per la classifica ed un boost di fiducia immenso verso le partite contro Lille e Fiorentina, le ultime due prima della seconda pausa per le Nazionali. Al mister non resta dunque che presentare il match contro gli scaligeri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - verona
Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona
Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare
Roma, saluta un altro giovane: Feola ceduto a titolo definitivo al Verona
Roma-Hellas Verona: le probabili formazioni e dove vedere la partita https://ift.tt/iRoJIN1 - X Vai su X
Milan-Napoli a Chiffi, Feliciani per Roma-Verona: tutte le designazioni in Serie A - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Verona, domani alle 13.45 la conferenza stampa di Gasperini - Il tecnico giallorosso presenterà la gara di domenica contro i veneti: l'obiettivo è la terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute contro Lazio e Nizza ... Segnala ilromanista.eu
Roma, 6 gare in 22 giorni per testare la doppia rosa - La Roma di Gasperini si prepara ad affrontare un periodo intenso: sei partite in ventidue giorni fi... Riporta marione.net