Obiettivo continuità per la Roma, quella che non era riuscita a dare contro il Torino dopo i successi con Bologna e Pisa. Questa volta c’è il Verona al posto dei granata in arrivo all’ Olimpico (domenica alle 15:00), ancora dopo una doppietta di vittorie dei giallorossi (Lazio e Nizza), ma questa volta il risultato deve essere diverso. Gasperini punta al tris in 7 giorni, un qualcosa che porterebbe altri punti preziosi per la classifica ed un boost di fiducia immenso verso le partite contro Lille e Fiorentina, le ultime due prima della seconda pausa per le Nazionali. Al mister non resta dunque che presentare il match contro gli scaligeri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Verona, Gasperini per il tris in 7 giorni: domani alle 13:45 la conferenza stampa