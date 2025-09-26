Roma-Verona domenica 28 settembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma è al settimo cielo dopo la vittoria nel derby della Capitale e ora ospita il Verona all’Olimpico per dare continuità di risultati. I giallorossi si sono aggiudicati la stracittadina domenica scorsa grazie a un gol di Lorenzo Pellegrini, al debutto quest’anno, vera e propria intuizione di mister Gian Piero Gasperini. Con questo successo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

roma verona domenica 28 settembre 2025 ore 15 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Roma-Verona (domenica 28 settembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: roma - verona

Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona

Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare

Roma, saluta un altro giovane: Feola ceduto a titolo definitivo al Verona

roma verona domenica 28Pronostico Roma-Verona con quote consigliate dall'esperto - Verona con un focus sulle quote risultato esatto sul match del quinto turno di Serie A. Da calciomercato.com

roma verona domenica 28Pronostico Roma-Hellas Verona 28 Settembre 2025: Gasperini favorito - Hellas Verona per la 5ª giornata di Serie A Enilive: scopri le quote, le scommesse, il pronostico e l'analisi dettagliata della pa ... Secondo bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Verona Domenica 28