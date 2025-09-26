Roma si prepara al Giubileo dei catechisti | in arrivo 20 mila fedeli

Romatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giorni di incontri, preghiera e celebrazioni: dal 26 al 28 settembre Roma ospiterà il Giubileo dei catechisti, evento che porterà in città circa 20 mila partecipanti da 115 Paesi diversi. Un appuntamento che renderà ancora una volta piazza San Pietro e le vie intorno al Vaticano il cuore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

roma prepara giubileo catechistiGiubileo dei Catechisti, a Roma 20 mila pellegrini da tutto il mondo - Dal 26 al 28 settembre catechisti di tutto il mondo si riuniranno in Vaticano e nelle chiese di Roma per il Giubileo a loro dedicato. Segnala interris.it

roma prepara giubileo catechistiIl Giubileo dei catechisti, come cambia la viabilità da domani a domenica - L'evento attrarrà a Roma decine di migliaia di pellegrini da tutto il mondo. Da rainews.it

