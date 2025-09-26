Roma possibile stangata Uefa dopo i disordini di Nizza | divieto di trasferta ai tifosi? E alcuni rischiano il carcere

Calcionews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, possibile stangata Uefa dopo i disordini di Nizza: divieto di trasferta ai tifosi? E alcuni rischiano fino a 5 anni di carcere Le violenze di Nizza presentano il conto, e si preannuncia salatissimo. La notte di guerriglia che ha preceduto la sfida di Europa League avrà pesanti ripercussioni per la Roma e i suoi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

roma possibile stangata uefa dopo i disordini di nizza divieto di trasferta ai tifosi e alcuni rischiano il carcere

© Calcionews24.com - Roma, possibile stangata Uefa dopo i disordini di Nizza: divieto di trasferta ai tifosi? E alcuni rischiano il carcere

In questa notizia si parla di: roma - possibile

Dall’Ara, stallo senza fine. A che punto sono i nuovi stadi: dalla Roma fino alle due milanesi. E all’estero cambiare è possibile

Calciomercato Roma, possibile scambio per i giallorossi. Gollini pronto a salutare in cambio di quel giocatore

Esplosione Roma, possibile l’errore umano: al vaglio le telecamere dell’impianto| VIDEO

roma possibile stangata uefaLa Roma rischia la stangata UEFA - ] I fatti di Nizza hanno scandalizzato i vertici dell'UEFA e finiranno per avere conseguenze su... Da marione.net

DIRETTA Roma, rischio stangata da parte dell’UEFA: le news del 26 settembre - Il rischio stangata da parte dell'UEFA rovino il magico momento dei tifosi della Roma dopo le vittorie contro Lazio e Nizza ... Riporta asromalive.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Possibile Stangata Uefa