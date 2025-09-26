Roma, possibile stangata Uefa dopo i disordini di Nizza: divieto di trasferta ai tifosi? E alcuni rischiano fino a 5 anni di carcere Le violenze di Nizza presentano il conto, e si preannuncia salatissimo. La notte di guerriglia che ha preceduto la sfida di Europa League avrà pesanti ripercussioni per la Roma e i suoi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma, possibile stangata Uefa dopo i disordini di Nizza: divieto di trasferta ai tifosi? E alcuni rischiano il carcere