Roma ostaggio dei parcheggiatori abusivi | 1.500 aree controllate 100 sanzioni e 3 arresti

Roma, 26 settembre 2025 – Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi continua a essere presente in diverse zone della Capitale. Dalla movida di Ostia al centro storico, dai lungoteveri agli ospedali, fino agli stadi e ai luoghi di grandi eventi: si tratta di un'attività illegale che mette sotto pressione gli automobilisti, spesso costretti a pagare somme di denaro per timore di danni all'auto. Secondo i dati diffusi dal Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale, e come riporta RomaMobilita, nel corso del 2025 sono state controllate circa 1.500 aree e fermati un centinaio di soggetti sorpresi a esercitare l'attività abusiva.