Vincere aiuta a vincere, e niente può alimentare l'entusiasmo dell'ambiente Roma più di due successi importanti e prestigiosi come quelli contro Lazio e Nizza. Tutta benzina per corpo e mente, utile ora per affrontare all' Olimpico un Verona da non sottovalutare, autore di due ottime prestazioni nelle ultime due partite contro Cremonese e Juventus. Squadra in campo a Trigoria oggi e domani per la rifinitura, e sicuro di non essere della partita, oltre a Bailey, è Paulo Dybala, alle prese con l'ennesima noia muscolare della sua carriera. La Joya rimarrà out anche contro il Lille e proverà a rientrare tra i convocati nella trasferta di Firenze, ma tutto fa pensare che si sfrutterà la successiva pausa per le Nazionali per averlo in forma in vista del big match contro l'Inter (oggi e domani differenziato per lui).

Roma, oggi e domani in campo a Trigoria: dalle idee di Gasperini all'update su Dybala