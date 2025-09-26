Roma migliaia al corteo per la Global Flotilla | Aiuti arrivino a Gaza Consegnata una lettera alla Farnesina
In migliaia hanno partecipato ieri, giovedì 25 settembre, alla manifestazione organizzata a sostegno della Global Sumud Flotilla a Roma. Il corteo è partito da Piazzale Flaminio diretto verso la Farnesina. “Governo Meloni complice del genocidio” uno degli striscioni portato dai manifestanti. Arrivati alla Farnesina, al termine del corteo, una delegazione ha consegnato una lettera a rappresentanti del Ministero degli Esteri per chiedere al governo una presa di posizione “concreta” sulla spedizione. “Che la flotilla sia la miccia per aprire un canale umanitario che funzioni veramente,” ha detto una delle manifestanti presenti nella delegazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: roma - migliaia
Pedopornografia, a Roma 4 arresti. Nell’archivio migliaia di file con abusi su minori
Il concorso "lampo" al comune di Roma entra nel vivo. In migliaia sognano il posto fisso
Nubifragio a Roma, migliaia di fan di Ultimo sorpresi dalla pioggia torrenziale all’Olimpico – Video
A Roma migliaia di persone hanno partecipato alle manifestazioni e allo sciopero per la Striscia, tra loro anche ragazze e ragazzi di origine palestinese. Leggi l'articolo di Annalisa Camilli. - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero per Gaza, a Roma in migliaia per la Palestina libera: "Bisognerebbe bloccare tutto il mondo" (video) https://ift.tt/3t6Zz9P - X Vai su X
Roma, centinaia in corteo per la Flotilla: «Blocchiamo tutto». Vernice contro la polizia davanti alla Farnesina - Centinaia di attivisti si sono riuniti a piazzale Flaminio al presidio chiamato dal Global Movement to Gaza Italia ... Come scrive msn.com
Corteo pro Palestina a Roma, vernice rossa contro cordone polizia - Un gruppo di manifestanti, tra cui alcuni studenti, giunto nei pressi della Farnesina con il corteo per la global Sumud Flotilla, ha lanciato palloncini pieni di vernice rossa contro il cordone della ... Si legge su tg24.sky.it