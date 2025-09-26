Roma Massimo Ghini sarà premiato al Gala delle Eccellenze Italiane 2025

Laprimapagina.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Ghini sarà tra i protagonisti del Gala delle Eccellenze Italiane – Storie dell’Italia che vale, in programma il 10 ottobre 2025 al Rome Cavalieri – La Pergola. L’attore riceverà un riconoscimento speciale per la sua carriera, che da oltre quarant’anni attraversa con successo teatro, cinema e televisione. Con la sua versatilità e la capacità di unire rigore, intensità e umanità, Ghini si è affermato come uno degli interpreti più rappresentativi della scena contemporanea italiana, contribuendo a valorizzare la tradizione artistica nazionale. L’evento, che prenderà il via alle ore 17:00, celebra figure e storie che incarnano i valori del talento, della dedizione e dell’eccellenza made in Italy. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

roma massimo ghini sar224 premiato al gala delle eccellenze italiane 2025

© Laprimapagina.it - Roma. Massimo Ghini sarà premiato al Gala delle Eccellenze Italiane 2025

In questa notizia si parla di: roma - massimo

Tony Effe torna a Roma forte delle sue radici. Ieri sera al Circo Massimo il rapper romano ha portato sul palco il nuovo ma anche il "vecchio" sé, quello che ne ha fatto uno dei padri fondatori del genere trap in Italia.

Tony Effe rimane in mutande (e diamanti) al Circo Massimo: i look per il concerto di Roma

Calciomercato Roma, Massimo Agostini in esclusiva: “L’acquisto principale è Gasperini”

La sera a Roma - La sera a Roma, scheda del film di Enrico Vanzina, con Massimo Ghini, Carlo Buccirosso e Martina Stella, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film al C ... comingsoon.it scrive

Roma, il mercato contadino del Circo Massimo si trasforma e si allarga: ecco la cittadella del food - È già un punto di riferimento dei romani per i loro weekend all'insegna del buon cibo e della spesa a chilometro zero. Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Massimo Ghini Sar224