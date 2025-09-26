Roma Massimo Ghini sarà premiato al Gala delle Eccellenze Italiane 2025

Massimo Ghini sarà tra i protagonisti del Gala delle Eccellenze Italiane – Storie dell’Italia che vale, in programma il 10 ottobre 2025 al Rome Cavalieri – La Pergola. L’attore riceverà un riconoscimento speciale per la sua carriera, che da oltre quarant’anni attraversa con successo teatro, cinema e televisione. Con la sua versatilità e la capacità di unire rigore, intensità e umanità, Ghini si è affermato come uno degli interpreti più rappresentativi della scena contemporanea italiana, contribuendo a valorizzare la tradizione artistica nazionale. L’evento, che prenderà il via alle ore 17:00, celebra figure e storie che incarnano i valori del talento, della dedizione e dell’eccellenza made in Italy. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Roma. Massimo Ghini sarà premiato al Gala delle Eccellenze Italiane 2025

