Roma marocchino nella fontana del Vittoriano per rubare le monete

Un bagno nella fontana del Vittoriano per rubare le monete lanciate dai turisti. È accaduto in pieno giorno, intorno alle 14:30. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

roma marocchino fontana vittorianoTuffo nella fontana del Vittoriano per rubare le monetine, Roma Capitale allontana un 40enne marocchino - 30 di ieri, un cittadino di origine marocchina di 40 anni, con un’azione improvvisa, ha cercato di immergersi nella “Fontana dell’Adriatico”,  una delle due fontane che fiancheggiano l ... Segnala terzobinario.it

