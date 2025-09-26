Roma le ultime da Trigoria | ancora lavoro personalizzato per Dybala
Meno di due giorni e poi la Roma tornerà in campo per la quinta giornata di Serie A, che significherà tornare a giocare allo Stadio Olimpico, affrontando il Verona. In campionato, la formazione di Gasperini è reduce dal fondamentale, soprattutto per il morale, successo nel derby, che ha fatto salire i giallorossi a quota nove punti in classifica, con l’unica macchia della sconfitta interna contro il Torino. In questo avvio di stagione sono stati tanti i segnali positivi, con una Roma che ha mostrato grande compattezza in fase difensiva, mentre le note negative arrivano sorprendentemente dal reparto avanzato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - ultime
Lazio-Roma: Rovella e Castellanos ok, Wesley salta il derby. Le ultime sulle formazioni
Wesley Juve: si complica il suo passaggio alla Roma? Due fattori ostacolano i giallorossi, è cambiato tutto nelle ultime ore! Ecco perché
Calciomercato Inter, la Roma punta tutto su Rios! I giallorossi vicini all’obiettivo nerazzurro: le ultime
OGGI Mercoledìultime Repliche DAVID GILMOUR “LIVE AL CIRCO MASSIMO. ROMA” Ore 17:00 e ore 21:00 - facebook.com Vai su Facebook
Ferrovia #RomaLido - Ultime partenza dai capolinea, poi chiusura causa #sciopero - X Vai su X
La giornata giallorossa - Lavoro di scarico a Trigoria. Contro il Verona arbitra Feliciani - Rientrati in Italia, giallorossi subito in campo al Bernardini verso la sfida di domenica. ilromanista.eu scrive
Trigoria, domani la ripresa alle 10.30 in vista del Nizza: le ultime - I giallorossi torneranno in campo per preparare la sfida contro i francesi in Europa League, prevista mercoledì alle 21 in ... Lo riporta ilromanista.eu