Roma le ultime da Trigoria | ancora lavoro personalizzato per Dybala

Meno di due giorni e poi la Roma tornerà in campo per la quinta giornata di Serie A, che significherà tornare a giocare allo Stadio Olimpico, affrontando il Verona. In campionato, la formazione di Gasperini è reduce dal fondamentale, soprattutto per il morale, successo nel derby, che ha fatto salire i giallorossi a quota nove punti in classifica, con l'unica macchia della sconfitta interna contro il Torino. In questo avvio di stagione sono stati tanti i segnali positivi, con una Roma che ha mostrato grande compattezza in fase difensiva, mentre le note negative arrivano sorprendentemente dal reparto avanzato.

