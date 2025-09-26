Roma l’11 ottobre manifestazione contro la Ztl Fascia Verde

  È in programma per sabato 11 ottobre una manifestazione in piazza del Campidoglio contro la Ztl Fascia Verde, la misura varata dal Comune per ridurre l’inquinamento e limitare l’accesso ai veicoli più inquinanti. A organizzare l’iniziativa sono comitati di quartiere e associazioni di cittadini che si dichiarano penalizzati dal provvedimento. Secondo i promotori, la Ztl Fascia Verde “rischia di tagliare fuori decine di migliaia di romani dalla possibilità di muoversi liberamente, colpendo in particolare chi non ha i mezzi economici per cambiare automobile”. Le ragioni della protesta Le critiche riguardano soprattutto: •i costi legati alla sostituzione dei veicoli non più autorizzati a circolare; •la mancanza di alternative di trasporto pubblico adeguate in alcune zone della città; •l’impatto sulle attività commerciali locali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

