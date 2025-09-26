Roma il mercato di Gasperini è in casa | rinascite e scommesse in attesa dei nuovi
Il calciomercato estivo non ha portato a Gasperini tutti i rinforzi richiesti, ma il tecnico della Roma ha scelto una strada diversa: allargare la rosa rigenerando chi sembrava ai margini, come scrive Il Messaggero. Un lavoro di ricostruzione interna, che sta già dando i primi frutti. Rinascita Pellegrini, Dovbyk più indietro. Il simbolo di questa nuova fase è Lorenzo Pellegrini. Dopo un’estate passata con le valigie pronte, il capitano si è ripreso la Roma: ha deciso il derby e a Nizza ha firmato l’assist per il gol di Ndicka. Ora punta alla continuità e domenica è il principale candidato per affiancare Soulé sulla trequarti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - mercato
Mercato Roma, anche Krstovic in lizza per l’attacco: il Lecce spara alto
Roma a tutto mercato: Riquelme sceglie il Betis, Kocku un’occasione
El Aynaoui day, alle 23:10 l’arrivo a Fiumicino: si sblocca il mercato della Roma
Merktoberfest: il gusto della Baviera arriva al Mercato Centrale Roma https://ift.tt/vic2leL - X Vai su X
Brunch is the new dinner? Lo vediamo da anni e Roma lo dimostra: il mercato della colazione e del brunch è cresciuto, si è allargato, ha portato con sé nuove abitudini e nuovi pubblici. È un linguaggio che oggi non appartiene più solo alle capitali del Nord - facebook.com Vai su Facebook
Gasperini e il mercato fatto in casa: da Pellegrini a Rensch, la rosa si allarga - Il calciomercato estivo ha soddisfatto in parte Gasperini che si è messo al lavoro per allargare la rosa con un ‘mercato’ fatto in casa. Scrive ilmessaggero.it
Gasperini rompe il silenzio dopo il mercato della Roma: “Non nego che avrei voluto di più in attacco” - Gasperini nega le tensioni tra lui e il ds Massara dopo il calciomercato della Roma ma in un'intervista spiega: "Non nego che in attacco avrei voluto ... Si legge su fanpage.it