Roma il mercato di Gasperini è in casa | rinascite e scommesse in attesa dei nuovi

Il calciomercato estivo non ha portato a Gasperini tutti i rinforzi richiesti, ma il tecnico della Roma ha scelto una strada diversa: allargare la rosa rigenerando chi sembrava ai margini, come scrive Il Messaggero. Un lavoro di ricostruzione interna, che sta già dando i primi frutti. Rinascita Pellegrini, Dovbyk più indietro. Il simbolo di questa nuova fase è Lorenzo Pellegrini. Dopo un’estate passata con le valigie pronte, il capitano si è ripreso la Roma: ha deciso il derby e a Nizza ha firmato l’assist per il gol di Ndicka. Ora punta alla continuità e domenica è il principale candidato per affiancare Soulé sulla trequarti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

