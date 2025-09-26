Roma-Hellas Verona quinta giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
G ara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Giallorossi in cerca di continuità per occupare stabilmente le prime posizioni, mentre gli scaligeri sperano di fermare un’altra big. Roma-Hellas Verona si giocherà domenica 28 settembre alle ore 15 presso lo stadio Olimpico. ROMA-HELLAS VERONA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi hanno iniziato con due vittorie contro Bologna e Pisa, ma poi sono caduti in casa contro il Torino. La squadra di Gasperini si è però subito rilanciata battendo la Lazio nel derby, per poi confermarsi anche in Europa League contro il Nizza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: roma - hellas
Roma, occhi su Daniele Ghilardi: il centrale dell’Hellas ha detto sì
Roma, avanti tutta su Ghilardi: il difensore dice sì, trattativa con l’Hellas al via
Calciomercato Roma, Ghilardi a un passo: accordo trovato con l’Hellas Verona
?Roma-Hellas Verona - Domani alle 15:00 la conferenza stampa di Zanetti #ASRoma #RomaHellasVerona - X Vai su X
#RomaVerona, venduti ad ora 241 biglietti del Settore Ospiti https://www.hellaslive.it/news/roma-hellas-verona-venduti-ad-ora-241-biglietti-del-settore-ospiti - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Roma-Verona: probabili formazioni, analisi, quote, guida tv e scommesse calcio Serie A - Analisi, quote, guida tv, formazioni e scommesse sulla 5° giornata di Serie A. Lo riporta betitaliaweb.it
Roma-Verona dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Verona si gioca per la quinta giornata di Serie A: le formazioni, il canale tv e dove vedere la partita in diretta streaming. goal.com scrive