Roma-Hellas Verona | le probabili formazioni e dove vedere la partita

Romatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 settembre alle ore 15:00 la Roma all’Olimpico ospiterà l’Hellas Verona per la quinta giornata del campionato di Serie A. I giallorossi a quota 9 punti sono reduci dalla vittoria all’esordio stagionale in Europa League contro il Nizza. Roma-Verona, le ultime dai campi Gasperini valuta. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roma - hellas

Roma, occhi su Daniele Ghilardi: il centrale dell’Hellas ha detto sì

Roma, avanti tutta su Ghilardi: il difensore dice sì, trattativa con l’Hellas al via

Calciomercato Roma, Ghilardi a un passo: accordo trovato con l’Hellas Verona

roma hellas verona probabiliLe probabili formazioni di Roma-Hellas Verona (Serie A) - Sull'onda dell'entusiasmo per i successi nel derby e all'esordio in Europa League, la Roma torna a concentrarsi sul campionato, dove vuole consolidare il piazzamento tra le prime quattro. Lo riporta msn.com

roma hellas verona probabiliPronostico Roma-Verona: probabili formazioni, analisi, quote, guida tv e scommesse calcio Serie A - Analisi, quote, guida tv, formazioni e scommesse sulla 5° giornata di Serie A. Riporta betitaliaweb.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Hellas Verona Probabili