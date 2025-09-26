Il passaggio di Gasperini alla Roma ha segnato una nuova avventura anche per Tullio Gritti. Ricordando alcuni momenti del suo passato, fino ad arrivare al presente, lo storico vice del tecnico piemontese si è raccontato ai microfoni ufficiali del club giallorosso: “Ai giallorossi ho fatto tre gol e Tancredi è stato il portiere in Serie A a cui ho segnato di più. Ho sempre voluto la situazione più comoda a livello personale, se avessi fatto altre scelte qualche altra partita in A l’avrei giocata, ma non mi lamento. È andata bene così”. Proprio il Verona, prossima avversaria della Roma, è stata una sua ex squadra: “Roma-Verona del 25 marzo 1990? La ricordo eccome perché perdemmo 5-2 e fino a quel momento non mi era mai capitato di subire così tanti gol in una partita con una mia squadra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Gritti: “Con Gasperini c’è stima e fiducia reciproca. Stiamo lavorando bene”