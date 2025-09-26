Roma Femminile-Juventus Rossettini | Sarà un finale molto difficile possiamo migliorare nel gioco

Dopo un’annata complicata, il 20252026 della Roma Femminile è partito con il piede giusto, garantendo anche la possibilità di giocarsi già un primo trofeo. Domani sabato 27 settembre, infatti, la formazione di Rossettini affronterà la Juventus nella finale della Serie A Women’s Cup. Alla vigilia del match, il tecnico delle giallorosse ha parlato ai canali ufficiali del club. Le parole di Rossettini. Queste le dichiarazioni di Rossettini: “ Sarà una bella finale, entusiasmante, molto difficile. Noi ci arriviamo con entusiasmo, sicuramente con meno favori del pronostico. Sinceramente non ci aspettavamo di poter essere qui e potercela giocare, ma ce la prendiamo e l’affronteremo con entusiasmo e coraggio”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Femminile-Juventus, Rossettini: “Sarà un finale molto difficile, possiamo migliorare nel gioco”

