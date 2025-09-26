Roma Femminile-Juventus finale di Serie A Women’s Cup | le convocate di Rossettini

C’è in palio il primo trofeo della stagione per la Roma Femminile, che domani affronterà la Juventus nella finale della Serie A Women’s Cup. Alle ore 17.30, al Romeo Menti di Castellammare, le giallorosse cercheranno di prendersi la rivincita dopo la pesante sconfitta subita nella finale di Coppa Italia, ultimo match della scorsa annata. Le ragazze di Rossettini arriveranno a questo appuntamento in fiducia dopo la bella e netta vittoria nel derby, che ha fatto seguito alla rimonta in Women’s Champions League, dove il successo in trasferta con lo Sporting ha permesso di qualificarsi al tabellone principale, con l’esordio in programma il prossimo 8 ottobre contro il Real Madrid. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Femminile-Juventus, finale di Serie A Women’s Cup: le convocate di Rossettini

"Sarà una finale entusiasmante, ci arriviamo con meno favori del pronostico, ma giocheremo con coraggio ed entusiasmo" Luca Rossettini alla vigilia della sfida contro la Juventus

