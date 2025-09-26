Roma dopo l’Europa League è tempo di conferme | ora serve continuità in Serie A
La prima tappa europea è alle spalle. E per la Roma, il debutto in Europa League ha portato sorrisi e fiducia. Ma ora, alle porte, ci sono due sfide cruciali: da una parte il Verona, primo avversario in campionato dopo l’impegno europeo; dall’altra, un obiettivo che spesso si è rivelato più insidioso di quanto sembri: mantenere continuità di risultati anche in Serie A, nonostante le fatiche delle coppe. La gara contro i gialloblù rappresenta quindi l’occasione perfetta per confermarsi. E per dimostrare che la lezione delle stagioni passate è servita: l’Europa può dare una grande carica, ma anche svuotare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - dopo
Ue, Aurigemma: in Campidoglio l'evento "70 anni dopo la firma dei trattati di Roma"
Roma, primo sondaggio per Johan Deossa: è lui il piano B dopo Rios?
“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma
Roma. Dopo cinque anni di chiusura, il teatro Eliseo rinasce Per un anno sarà gestito dalla Disney e saranno messi in scena alcuni dei classici dei cartoni animati Una buona notizia e un passo avanti Ci si domanda, però, se e quando tornerà ad essere dispo - X Vai su X
Dopo 25 anni torna Maniaks in diretta dal Forbidden Planet Roma alle ore 14, sulla nostra pagina, il nostro canale yuotube tgcomics e il canale youtube Maniakschannel Vi aspettiamo!! - facebook.com Vai su Facebook
Difficoltà e gestione: il rendimento della Roma post-Europa League - 25, 6 vittorie, 2 pareggi e 4 ko nei match di Serie A successivi agli impegni europei. Segnala ilromanista.eu
La Roma centra la vittoria numero 98, è in vetta nella storia dell’Europa League - 1, i giallorossi hanno ottenuto la vittoria numero 98 nella storia del club in questa comp ... Da ilromanista.eu