Roma dopo l’Europa League è tempo di conferme | ora serve continuità in Serie A

La prima tappa europea è alle spalle. E per la Roma, il debutto in Europa League ha portato sorrisi e fiducia. Ma ora, alle porte, ci sono due sfide cruciali: da una parte il Verona, primo avversario in campionato dopo l'impegno europeo; dall'altra, un obiettivo che spesso si è rivelato più insidioso di quanto sembri: mantenere continuità di risultati anche in Serie A, nonostante le fatiche delle coppe. La gara contro i gialloblù rappresenta quindi l'occasione perfetta per confermarsi. E per dimostrare che la lezione delle stagioni passate è servita: l'Europa può dare una grande carica, ma anche svuotare.

