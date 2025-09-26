roma blues il film innovativo di gianluca manzetti

Il panorama cinematografico italiano si arricchisce con l’arrivo di un nuovo film che promette di catturare l’attenzione degli appassionati di narrazione indipendente e noir. Si tratta di Roma Blues, il primo lungometraggio diretto da Gianluca Manzetti, che sarà reso disponibile in esclusiva sulla piattaforma RaiPlay. Questa produzione, nata dall’esperienza del regista nel settore, ha già ottenuto riconoscimenti importanti in vari festival e rassegne, consolidando la sua posizione tra le opere emergenti più interessanti del cinema contemporaneo. le caratteristiche principali di roma blues. la distribuzione e le anteprime. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

