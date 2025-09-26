Roma blues il film innovativo di Gianluca Manzetti
Il panorama cinematografico italiano si arricchisce con l’arrivo di un nuovo film che promette di catturare l’attenzione degli appassionati di narrazione indipendente e noir. Si tratta di Roma Blues, il primo lungometraggio diretto da Gianluca Manzetti, che sarà reso disponibile in esclusiva sulla piattaforma RaiPlay. Questa produzione, nata dall’esperienza del regista nel settore, ha già ottenuto riconoscimenti importanti in vari festival e rassegne, consolidando la sua posizione tra le opere emergenti più interessanti del cinema contemporaneo. le caratteristiche principali di roma blues. la distribuzione e le anteprime. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: roma - blues
ANIME DI CARTA - Festival e Movimento Culturale di Emanuela Petroni. . Artisti presentati in TV da Emanuela Petroni dal palco della LOCANDA BLUES di Roma - al Festival internazionale ANIME di CARTA. - Vieni ad esibirtii in Open Mic, Concerti, Spettacoli - facebook.com Vai su Facebook
Festival "Blues in Campus": musica e scienza a Villa Mondragone ift.tt/5ZgHrwI - X Vai su X
Roma Blues, il primo film del regista Gianluca Manzetti - Roma Blues, il primo film del regista Gianluca Manzetti. Si legge su tvserial.it
Roma Blues: arriva in esclusiva su RaiPlay il film di Gianluca Manzetti che racconta la new age romana - Il primo lungometraggio del regista Gianluca Manzetti, che vede protagonista Francesco Gheghi e Mikaela Neaze Silva, è stato presentato in anteprima al 41° Torino Film Festival. comingsoon.it scrive