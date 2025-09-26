esordio cinematografico di “Roma Blues”: un film che riflette la Roma contemporanea. Il nuovo lungometraggio “Roma Blues”, diretto da Gianluca Manzetti, debutta in esclusiva su RaiPlay a partire da sabato 4 ottobre. Il film, presentato in anteprima al 41° Torino Film Festival, ha partecipato anche a numerosi festival internazionali e nazionali, come il RIFF (Russia Italia Film Festival), il Festival del Cinema Città di Spello, il N.I.C.E. Russia e il Sudestival. Quest’ultima manifestazione gli ha conferito il Premio della Giuria Giovani. il racconto di una roma moderna attraverso gli occhi dei giovani outsider. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Roma blues: il film di Gianluca Manzetti in esclusiva su raiplay dal 4 ottobre