Roma Blues | dal 4 ottobre in esclusiva su RaiPlay il film di Gianluca Manzetti

Debutta sabato 4 ottobre in esclusiva su RaiPlay Roma Blues, primo lungometraggio del regista Gianluca Manzetti. Presentato in anteprima al 41° Torino Film Festival e passato per il RIFF (Russia Italia Film Festival), il Festival del Cinema Città di Spello, N.I.C.E. Russia e il Sudestival – dove ha ottenuto il Premio della Giuria Giovani – il film racconta una Roma contemporanea con occhi giovani e outsider. Protagonisti della pellicola sono Francesco Gheghi, già interprete di Io sono tempesta, Mio fratello rincorre i dinosauri e Padrenostro di Claudio Noce, e Mikaela Neaze Silva, al suo debutto cinematografico. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Roma blues, il film innovativo di Gianluca Manzetti
