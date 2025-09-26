Roma attacco a metà | pesa l’assenza di Dybala e Bailey
Cinque marcatori diversi tra Serie A ed Europa League, ma ancora nessun centravanti in gol. L’ultima vittoria della Roma è arrivata proprio in campo europeo, contro il Nizza, grazie ai due difensori di fiducia di Gasperini, Mancini e N’Dicka, che con le loro reti hanno regalato ai giallorossi tre punti fondamentali per iniziare nel migliore dei modi il cammino europeo. Con l’ Europa League sono terminati gli 1-0 di misura, ma il problema resta sempre lo stesso: mancano i gol e, soprattutto, manca chi ha il compito di farli. Non a caso Ferguson non ha ancora trovato il suo primo gol stagionale e dovrà sfruttare la partita di domenica contro il Verona allo Stadio Olimpico come vero banco di prova per cercare fiducia e continuità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Calciomercato Roma: duello con Porto e Besiktas per Malacia, ma pesa lo storico degli infortuni
