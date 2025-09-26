Roma | a Nizza mancano ancora gli attaccanti ma arrivano gli inserimenti da dietro
Roma 25 settembre 2025 - Prima partita in Europa League e primi tre punti per Gian Piero Gasperini anche in Europa sulla panchina della Roma. A Nizza i giallorossi soffrono, ma ottengono la vittoria grazie ai due gol dei difensori N'Dicka e Mancini. Due colpi nella ripresa portano avanti i capitolini, prima della rete di Moffi su rigore a dare un'ultima sferzata di emozioni alla gara, poi conclusa 1-2 in favore dei capitolini. Come testimoniato dai marcatori, la chiave della gara per i giallorossi sono stati gli inserimenti dei difensori. La rete di N'Dicka nasce da calcio d'angolo, ma l'ivoriano si è spesso proposto in proiezione offensiva, assistendo molto Tsimikas sulla sua corsia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
