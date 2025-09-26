Roma, 26 set. (askanews) - Arriva il 9 ottobre nei cinema il film tratto dal libro di Michela Murgia "Tre ciotole", diretto dalla regista spagnola Isabel Coixet, con Alba Rohrwacher e Elio Germano. I due attori interpretano una coppia che si separa: lei attraversa il dolore dell'abbandono, che sembra insormontabile, ma un giorno scopre di avere un male incurabile e da lì capisce cosa sia l'amore per la vita e l'amore per se stessa. "Marta è un personaggio che non si ama per niente, all'inizio del film, ma non se ne rende conto. - ha spiegato Rohrwacher - Quando poi dovrà affrontare un altro trauma, ovvero il confronto con una malattia, grave, sarà capace di una forza inaspettata, di una luce inaspettata e inizierà forse per la prima volta nella sua vita a prendersi cura di sé". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rohrwacher e Germano con "Tre ciotole" nel mondo di Michela Murgia