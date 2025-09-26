ROG Xbox Ally X è già un successo | è esaurita su Xbox Store in tutto il mondo

I preordini di ROG Xbox Ally X, il nuovo PC handheld nato dalla collaborazione tra Microsoft e ASUS, sono partiti da pochissime ore e hanno già registrato un risultato sorprendente: il modello premium è ufficialmente esaurito su Xbox Store in tutto il mondo. A dare la conferma è stata la stessa Microsoft, tramite un post sul proprio account X, in cui ha invitato gli utenti interessati a rivolgersi direttamente allo store ASUS o ai rivenditori autorizzati, dove alcune unità risultano ancora reperibili, come ad esempio su Amazon Italia. Il dato è significativo: nonostante il prezzo di 899 euro, più alto rispetto ai 599 euro del modello standard, la domanda ha superato le previsioni, spingendo rapidamente le scorte all’esaurimento. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - ROG Xbox Ally X è già un successo: è esaurita su Xbox Store in tutto il mondo

