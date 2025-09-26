ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X Microsoft annuncia i prezzi ufficiali ed apre i preordini

Microsoft ed ASUS hanno svelato ufficialmente i prezzi di ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, nuovi dispositivi portatili che segnano un passo importante nella strategia di espansione dell’ecosistema Xbox verso il gaming mobile. Entrambe le macchine saranno disponibili dal 16 ottobre con preordini già attivi sullo store ufficiale Xbox, su ASUS eShop e presso rivenditori selezionati. La proposta non punta sull’accessibilità, ma su un approccio premium: 599 euro per la versione base e 899 euro per la più avanzata Ally X. Entrambi i modelli integrano un display da 7 pollici Full HD a 120 Hz con FreeSync Premium e Gorilla Glass Victus, garantendo fluidità e resistenza. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, Microsoft annuncia i prezzi ufficiali ed apre i preordini

