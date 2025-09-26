Rocksteady di Batman Arkham ha vissuto un 2024 difficilissimo a causa di Suicide Squad | Kill the Justice League

Rocksteady Studios, celebre per aver creato la trilogia di Batman Arkham, ha attraversato uno dei momenti più difficili della sua storia recente. I numeri del bilancio 2024 parlano chiaro: l’esperimento di Suicide Squad: Kill the Justice League si è rivelato un azzardo fallimentare, con conseguenze pesanti sia sul piano economico sia su quello umano. L’utile annuale dello studio è crollato del 57,3%, fermandosi a 1,64 milioni di sterline, mentre il fatturato ha registrato una contrazione del 14,1%, toccando quota 32,6 milioni. Questa forbice tra ricavi e utili evidenzia i costi enormi di sviluppo e gestione legati al progetto, che hanno eroso ogni margine di guadagno. 🔗 Leggi su Game-experience.it

