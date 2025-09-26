Roberto Cavalli SS 2026 | Fausto Puglisi riscrive le regole del glamour con oro denim couture e onde da spiaggia
Una collezione audace e sensuale che celebra l’individualità femminile con riferimenti iconici e hairlook dorati, naturali e spettinati. Il lusso torna libero, forte e consapevole. Nessun compromesso, solo identità. La collezione PrimaveraEstate 2026 di Roberto Cavalli è un manifesto estetico di coraggio, forza e libertà. Un invito a brillare senza timore, a scegliere se stesse anche quando il mondo intorno sembra suggerire il contrario. Sotto la direzione creativa di Fausto Puglisi, il brand riscopre la sua anima autentica e la sublima in una visione preziosa, glamour e potentemente femminile. 🔗 Leggi su 361magazine.com
