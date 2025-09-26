Roberto Cavalli P E 2026 | così si trucca e si acconcia una rich girl
Dimentichiamo lo stile old money, perché la sfilata di Roberto Cavalli PE 2026 celebra la rich girl. I capisaldi della Maison si sviluppano in un tripudio di pizzi spalmati, jersey liquidi e jacquard – tutti rigorosamente oro – accompagnati da accessori massimalisti, ça va sans dire. Completano il look un trucco assolutamente minimalista, dove la pelle, fresca e luminosa, è il vero emblema della ricchezza e delle rich waves, le beach waves delle superstar hollywoodiane. Le rich waves. Foto Emanuela Ghislotti. Nell’immaginario collettivo, la rich girl californiana è geneticamente dotata di una bellezza innata che le permette di essere naturalmente meravigliosa, senza alcuno sforzo. 🔗 Leggi su Amica.it
L’età dell’oro: la P/E 2026 di Roberto Cavalli rilegge il mito - Per la Primavera/Estate 2026, Roberto Cavalli – sotto la direzione creativa di Fausto Puglisi – presenta una collezione interamente dedicata all’oro e alla sua potenza simbolica. Segnala amica.it
Roberto Cavalli Serpentine, la nuova fragranz abbracciata da un serpente indossabile, sfila sulla passerella PE 2026 - L'accessorio removibile rinforza il legame tra moda e profumeria