Roberto Cavalli P E 2026 | così si trucca e si acconcia una rich girl

Dimentichiamo lo stile old money, perché la sfilata di Roberto Cavalli PE 2026 celebra la rich girl. I capisaldi della Maison si sviluppano in un tripudio di pizzi spalmati, jersey liquidi e jacquard – tutti rigorosamente oro – accompagnati da accessori massimalisti, ça va sans dire. Completano il look un trucco assolutamente minimalista, dove la pelle, fresca e luminosa, è il vero emblema della ricchezza e delle rich waves, le beach waves delle superstar hollywoodiane. Le rich waves. Foto Emanuela Ghislotti. Nell’immaginario collettivo, la rich girl californiana è geneticamente dotata di una bellezza innata che le permette di essere naturalmente meravigliosa, senza alcuno sforzo. 🔗 Leggi su Amica.it

