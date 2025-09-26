Roberto Breda ospite a TvPlay | Di Vaio Gattuso Fresi e la Serie A con la Salernitana di Delio Rossi

Roberto Breda è ospite oggi a TvPlay per commentare il campionato italiano e non solo, cercando di dare uno sguardo anche al passato e all’impresa della Salernitana in Serie A. Una squadra dove giocavano talenti in lancio come Gennaro Gattuso, Marco Di Vaio e Salvatore Fres i, ma anche giocatori esperti come Rigobert Song e altri che hanno fatto la storia della Serie A come Ighli Vannucchi, Marco Rossi e David Di Michele. (ANSA) TvPlay.it Centrocampista di buon peso specifico ha giocato una carriera importante tra Sampdoria, Salernitana, Parma, Genoa e Catania. 🔗 Leggi su Tvplay.it

