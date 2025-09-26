Robert Plant pubblica il nuovo album Saving Grace
Robert Plant pubblica Saving Grace, il primo album con una nuova band di illustri musicisti. Robert Plant pubblica su Nonesuch Records Saving Grace: il primo album con una nuova band di illustri musicisti, che lui definisce “un libro di canzoni perdute e ritrovate “. La genesi è iniziata durante il lockdown nella “Contea”, quando il consueto vagabondaggio di Plant era praticamente proibito. Le sue recenti avventure si sono poi concentrate a Nashville, dopo essersi riunito con Alison Krauss per Raise The Roof, album del 2021 in vetta alle classifiche e plurinominato ai Grammy ma è stato nella campagna inglese che Robert Plant ha stretto un legame stretto con questo eterogeneo gruppo di musicisti, che attraverso le loro esperienze condividevano una propensione verso i suoi amati luoghi legatio ad uno stile di canzone evocativo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: robert - plant
Robert Plant, annunciato il nuovo album “Saving Grace”
Robert Plant grande assente al concerto di addio di Ozzy e dei Black Sabbath: ecco perché
Accadde oggi: 20 agosto, nasce Robert Plant, l’urlo dei Led Zeppelin
Asaf Avidan Dopo tre anni Asaf Avidan torna sul palco con una band al completo e due nuovi album in arrivo. La voce che il New York Times ha descritto come “Robert Plant che canta Leonard Cohen” è pronta a risuonare tra folk, blues, rock e poesia. Ne - facebook.com Vai su Facebook
Da Robert Plant a Olly fino al mistero Kanye: i dischi in uscita https://rockol.it/news-754158/robert-plant-olly-kanye-west-dischi-in-uscita-26-settembre… - X Vai su X
Robert Plant pubblica un brano già riletto anche da Bob Dylan - "Gospel plough" è il titolo del nuovo singolo pubblicato da Robert Plant, e condiviso come seconda anticipazione estratta dal suo prossimo lavoro di studio, "Saving Grace". Scrive rockol.it
Da Robert Plant a Olly fino al mistero Kanye: i dischi in uscita - Olly, invece, a poco più di venti, torna in campo per portare avanti ancora il suo “Tutta vita” e chiudere ... Segnala rockol.it