robert plant pubblica il nuovo album saving grace

Robert Plant pubblica Saving Grace, il primo album con una nuova band di illustri musicisti. Robert Plant pubblica su Nonesuch Records Saving Grace: il primo album con una nuova band di illustri musicisti, che lui definisce “un libro di canzoni perdute e ritrovate “. La genesi è iniziata durante il lockdown nella “Contea”, quando il consueto vagabondaggio di Plant era praticamente proibito. Le sue recenti avventure si sono poi concentrate a Nashville, dopo essersi riunito con Alison Krauss per Raise The Roof, album del 2021 in vetta alle classifiche e plurinominato ai Grammy ma è stato nella campagna inglese che Robert Plant ha stretto un legame stretto con questo eterogeneo gruppo di musicisti, che attraverso le loro esperienze condividevano una propensione verso i suoi amati luoghi legatio ad uno stile di canzone evocativo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

