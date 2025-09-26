RNord prove di vigilanza notturna | Prevenire spaccio e bivacchi Ma il controllo è solo temporaneo
A ‘spot’ se ne parla. O meglio: torna al centro delle cronache cittadine quando capita qualcosa di grave. Eppure la situazione all’interno del complesso (in tutti i sensi) Rnord di via Canaletto non è mai cambiata. Anzi, con l’arrivo dell’inverno le cose possono soltanto peggiorare. Infatti è di questi giorni la comunicazione – da parte dell’amministrazione condominiale – dell’attivazione del servizio di vigilanza notturna. Il servizio si è reso necessario a seguito della presenza costante, dentro e fuori l’edificio, di tossicodipendenti e spacciatori. Non solo: nello spiegare ai condomini l’attivazione del servizio si fa menzione di una nutrita presenza non solo di tossicodipendenti, ma anche di senzatetto con relativi bivacchi nelle scale di emergenza e nei parcheggi del piano terra e del primo piano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: rnord - prove
Vigilanza notturna anche nelle aree verdi e nei parchi - Il Comune di Russi estende la vigilanza notturna anche alle aree verdi e ai parchi cittadini. Segnala ilrestodelcarlino.it
La vigilanza fissa notturna al Pronto Soccorso di Sondrio: salta il debutto per una firma - Sondrio 12 settembre 2023 – Manca un’ultima autorizzazione e così salta il debutto del servizio notturno di vigilanza all’ospedale di Sondrio. Secondo ilgiorno.it