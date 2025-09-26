A ‘spot’ se ne parla. O meglio: torna al centro delle cronache cittadine quando capita qualcosa di grave. Eppure la situazione all’interno del complesso (in tutti i sensi) Rnord di via Canaletto non è mai cambiata. Anzi, con l’arrivo dell’inverno le cose possono soltanto peggiorare. Infatti è di questi giorni la comunicazione – da parte dell’amministrazione condominiale – dell’attivazione del servizio di vigilanza notturna. Il servizio si è reso necessario a seguito della presenza costante, dentro e fuori l’edificio, di tossicodipendenti e spacciatori. Non solo: nello spiegare ai condomini l’attivazione del servizio si fa menzione di una nutrita presenza non solo di tossicodipendenti, ma anche di senzatetto con relativi bivacchi nelle scale di emergenza e nei parcheggi del piano terra e del primo piano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - RNord, prove di vigilanza notturna: "Prevenire spaccio e bivacchi". Ma il controllo è solo temporaneo