rivivono gli anni ruggenti con il grande gatsby

Misterioso, solitario, affascinante, Jay Gatsby vive in una villa sfarzosa dove ogni sabato sera organizza feste sfrenate, eppure si conosce poco di lui e dell’origine della sua ricchezza. Tutta la sua esistenza è rivolta a un unico obiettivo: riconquistare Daisy, la donna che ha amato e ama profondamente. Ci condurrà nei ruggenti anni ‘20 "Il Grande Gatsby", lo spettacolo di danza – ispirato al celebre romanzo di Francis Scott Fitzgerald – che verrà presentato stasera alle 20.30 sul palco di piazza Calcagnini a Formigine: su una colonna sonora dalle atmosfere jazz, l’ Étoile Ballet Theatre darà vita alla vicenda del carismatico Gatsby e della sua passione sfrenata verso la donna dei sogni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

