Misterioso, solitario, affascinante, Jay Gatsby vive in una villa sfarzosa dove ogni sabato sera organizza feste sfrenate, eppure si conosce poco di lui e dell’origine della sua ricchezza. Tutta la sua esistenza è rivolta a un unico obiettivo: riconquistare Daisy, la donna che ha amato e ama profondamente. Ci condurrà nei ruggenti anni ‘20 "Il Grande Gatsby", lo spettacolo di danza – ispirato al celebre romanzo di Francis Scott Fitzgerald – che verrà presentato stasera alle 20.30 sul palco di piazza Calcagnini a Formigine: su una colonna sonora dalle atmosfere jazz, l’ Étoile Ballet Theatre darà vita alla vicenda del carismatico Gatsby e della sua passione sfrenata verso la donna dei sogni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rivivono gli anni ruggenti con il Grande Gatsby