Rivana Garden | spettacoli e gastronomia nel palinsesto della nuova stagione

La stagione 2025-2026 è al via per il Centro di promozione sociale Rivana Garden, in via Gaetano Pesci 181 a Ferrara. L'inaugurazione è fissata per sabato 27 settembre con un concerto gratuito. L'evento di apertura è targato 'Party a 90', un live show pensato per rivivere l'energia degli anni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: rivana - garden

Pinzini e arrosticini, festa al ’Rivana Garden’

SABATO 27 SETTEMBRE ORE 19.00 INAUGURAZIONE STAGIONE 2025-2026 RIVANA GARDEN Via G. Pesci - 181 FERRARA PARTY A 90 LIVE BAND SHOW DISCO '90 '2000 Il più grande spettacolo live band ANNI '90 IN ITALIA Ore - facebook.com Vai su Facebook

Serate danzanti, cene e spettacoli alla Rivana - L’inaugurazione ufficiale è fissata per domani con un imperdibile concerto gratuito. Come scrive msn.com

"La Rivana Garden 25/26": nuova stagione al via con un palinsesto ricco di teatro, show e sapore - Dove sei: Homepage > Lista notizie > "La Rivana Garden 25/26": nuova stagione al via con un palinsesto ricco di teatro, show e sapore ... Scrive cronacacomune.it