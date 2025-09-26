Ritrovato il ragazzo sequestrato ieri sera a Vittoria | il 17enne sta bene

Ilmessaggero.it | 26 set 2025

È stato ritrovato a Vittoria (Ragusa) il diciassettenne sequestrato ieri sera da due uomini. Il ragazzo sta bene e sarebbe stato portato nel commissariato di polizia del. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

