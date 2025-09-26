Ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria Ragusa sta bene

Inquirenti al lavoro per raccogliere le dichiarazioni del giovane e ricostruire quanto accaduto nelle ultime 24 ore.

Tragedia a Mariglianella, nel Napoletano, dove un ragazzo di soli 17 anni, Daniele Ponzo, è stato ritrovato morto all'interno di un cantiere. Il giovane risultava scomparso da ieri, avvistato per l'ultima volta in via Napoli, a bordo della sua mountain bike.

Ritrovato purtroppo senza vita il ragazzo di sedici anni scomparso ieri a #Napoli. Condoglianze ai familiari, che avevano lanciato per lui un appello alla fine dell'ultima puntata di "Chi l'ha visto?".

Ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria: il 17enne sta bene. Era stato portato via ieri sera da due uomini incappucciati - Il diciassettenne sequestrato ieri sera da due uomini a Vittoria (Ragusa) è stato ritrovato.

Trovato a Vittoria il ragazzo sequestrato: sta bene - È stato ritrovato a Vittoria (Ragusa) il diciassettenne sequestrato ieri sera da due uomini.