Ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria la svolta dopo 24 ore Il 17enne si è presentato da solo alla polizia | il giallo sul rapimento per strada

È stato ritrovato a Vittoria (Ragusa) il diciassettenne sequestrato ieri sera da due uomini. Il ragazzo sta bene e sarebbe nel commissariato di polizia del paese per essere sentito dagli inquirenti. Il 17enne si sarebbe da solo negli uffici della polizia. Secondo le ricostruzioni del rapimento, il giovane era stato costretto a salire in auto da due uomini armati e incappucciati, intorno alle 21.30 di ieri, 25 settembre. L’accaduto ha destato molto allarme a Vittoria, grosso centro agricolo del Ragusano dove c’è il più grande mercato ortofrutticolo del Sud Italia. Il ragazzo, che ha 17 anni, è figlio di un commerciante della zona. 🔗 Leggi su Open.online