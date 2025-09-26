Ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria la svolta dopo 24 ore di terrore Il rapimento dopo averlo chiamato per nome il mistero sul blitz con armi e a volto coperto

È stato ritrovato a Vittoria (Ragusa) il diciassettenne sequestrato ieri sera da due uomini. Il ragazzo sta bene e sarebbe stato portato nel commissariato di polizia del paese. Secondo le ricostruzioni del rapimento, il giovane era stato costretto a salire in auto da due uomini armati e incappucciati, intorno alle 21.30 di ieri, 25 settembre. L’accaduto ha destato molto allarme a Vittoria, grosso centro agricolo del Ragusano dove c’è il più grande mercato ortofrutticolo del Mezzogiorno d’Italia. Il ragazzo, che ha 17 anni, è figlio di un commerciante della zona. Secondo alcune testimonianze, i rapitori avrebbero chiamato per nome il giovane, facendo capire di sapere esattamente chi stessero cercando. 🔗 Leggi su Open.online

