Dopo le ore di angoscia e paura è stato ritrovato, e sta bene, il ragazzo di 17 anni figlio di un noto commerciante di prodotti ortofrutticoli della città di Vittoria (Ragusa),. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria: il 17enne sta bene. Era stato rapito ieri sera da due uomini incappucciati