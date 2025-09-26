Ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria | il 17enne sta bene Era stato rapito ieri sera da due uomini incappucciati
Dopo le ore di angoscia e paura è stato ritrovato, e sta bene, il ragazzo di 17 anni figlio di un noto commerciante di prodotti ortofrutticoli della città di Vittoria (Ragusa),. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
