Ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria | il 17enne sta bene Era stato rapito ieri sera da due uomini incappucciati

Ilmessaggero.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le ore di angoscia e paura è stato ritrovato, e sta bene, il ragazzo di 17 anni figlio di un noto commerciante di prodotti ortofrutticoli della città di Vittoria (Ragusa),. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

